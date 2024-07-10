Ракета упала утром 8 июля в степи возле села Соленое. В тот день оккупанты запустили более 40 ракет различных типов, атаковав Киев, в частности больницу "Охматдет", Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.

Смотрите также "Хлопок" в Астраханской области: дроны атаковали сразу две воинские части россиян

Последствия падения ракеты

Сообщается, что после падения "Калибр" взорвался. На месте взрыва осталась двухметровая воронка, вокруг разбросало обломки. Местная полиция даже сама отрапортовала, что это была именно ракета 3М14 "Калибр".

Судя по всему, ракета была неисправна. Обошлось без разрушений или пострадавших,

– отмечает издание.

Если бы ракета оказалась исправной, последствия были бы большими.

К слову, от села Соленое до границы с Украиной около 300 километров, а от линии фронта – еще дальше.

Факт. По словам производителя, предельная дальность "Калибров" по наземным целям превышает две с половиной тысячи километров.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент в Калмыкии. 1 февраля 2023 года там упала крылатая ракета Х-101. Ее обломки обнаружили прямо у столбов линии электропередач.

Интересно, что сначала российские СМИ пытались выдать остатки боеприпаса за беспилотник. Оккупантам повезло, что эта ракета также была неисправной.