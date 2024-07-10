Ракета впала зранку 8 липня в степу біля села Солоне. Того дня окупанти запустили понад 40 ракет різних типів, атакувавши Київ, зокрема лікарню "Охматдит", Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ.

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Наслідки падіння ракети

Повідомляється, що після падіння "Калібр" вибухнув. На місці вибуху залишилася двометрова вирва, довкола розкидало уламки. Місцева поліція навіть сама відрапортувала, що це була саме ракета 3М14 "Калібр".

Зважаючи на все, ракета була несправна. Обійшлося без руйнувань чи постраждалих,

– зазначає видання.

Якби ракета виявилась справною, наслідки були б більшими.

До слова, від села Солоне до кордону з Україною близько 300 кілометрів, а від лінії фронту – ще далі.

Факт. За словами виробника, гранична дальність "Калібрів" за наземними цілями перевищує дві з половиною тисячі кілометрів.

Варто зазначити, що це не перший подібний інцидент в Калмикії. 1 лютого 2023 року там впала крилата ракета Х-101. Її уламки виявили просто біля стовпів лінії електропередач.

Цікаво, що спершу російські ЗМІ намагалися видати залишки боєприпасу за безпілотник. Окупантам пощастило, що ця ракета також була несправною.