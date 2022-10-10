Мощные взрывы раздаются в Харькове, – СМИ

Россияне продолжают воевать с мирным населением Украины. Стало известно о взрывах в Харькове, об этом сообщают местные жители.

Около 10 часов "прилетело" в Харьков. Взрывы раздались во время воздушной тревоги, об этом написали местные СМИ.

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Ситуация в Харькове после взрывов

"Суспільне" сообщило, что в городе перебои со светом – об этом медиа информируют местные жители.

В разных районах Харькова и пригороде исчез свет,

– отметили журналисты.

Глава харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов призвал беречь себя оставаться в укрытиях жителей города. Следует помнить, что Россия – это террористическое государство и сражается с мирными украинцами.

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