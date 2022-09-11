Мощные взрывы слышали в Днепре и Харьковской области

В Днепре и Харьковской области в ночь на 11 сентября прогремели серии взрывов. Такие сообщения поступали оттуда как до, так и после полуночи.

Последними слышали взрывы жители Днепра, где, вероятно, был прилет. Они об этом написали в сети в 01.25. А вот взрывы в Харькове начались в последний раз после 12 часов ночи.

В прошлый день Сильные взрывы слышали в Днепре, Николаеве и на Харьковщине: во многих областях была тревога

Когда начали атаковать города

В Харькове прогремели сразу 4 взрыва после 22:50. Перед этим жители города сообщали о том, что есть угроза артиллерийских обстрелов.

Еще раз сообщили об угрозе удара с неба в Харькове в 23:38. А через 15 минут уже снова известили, что возможен артобстрел. "Харьковщину продолжают обстреливать из РСЗО и С-300. Уже 8 ракет", – написали в телеграмме monitor.

На Днепропетровщине первые взрывы начали раздаваться примерно через 20 минут после полуночи. Приблизительно в 1 ночи уже было известно, что россияне обстреливают Никопольский район из ствольной артиллерии, а также РСЗО.

Звук взрыва в Днепре: смотрите видео

А вот после последних взрывов в Днепре в одном из районов города в небо поднялось облако дыма. В центре города взрывной волной выбило окна в некоторых жилых домах.

Последствия удара по Днепру: смотрите видео

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