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      Мощные ливни снова затапливают Одессу: фото и видео

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      Одессу снова затапливает из-за мощных ливней
      Одессу снова затапливает из-за мощных ливней / Фото Марии Бурмаки из Фейсбука

      В Одесской области снова начались сильные ливни с грозами и шквалами. В частности, уже начало затапливать Балковскую улицу, движение там затруднено – также не ходят трамваи №15 и № 22.

      А на трассе Одесса – Киев машины съезжают на обочину, передает "Думская".

      Прогноз погоды на 9 августа: в Украине грозы и шквалы будут делить территорию с жарой и солнцем

      На некоторых улицах в городе деревья упали на контактную сеть, поэтому приостановили движение трамваев №5, №28 и № 10.

      Ливни снова затапливают Одессу: фото "Думская"

      Синоптики предупреждают, что дождь может добраться и до Киева и на Запад.

      Отметим, что непрерывный мощный дождь в Одессе 4 августа стал результатом того, что в городе за 2 дня выпала двухмесячная норма осадков. Кроме того, город утопал в ливневых стоках. Дождевые потоки разнесли по улицам города горы мусора, грязи и камней, а на юге Одесской области селевой поток убил человека.

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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