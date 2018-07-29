Мощные обстрелы на Донбассе: украинские военные дали жесткий отпор оккупантам

В субботу, 28 июля, ситуация возле поселка Крымское была сложной. Известно, что атаковала украинских военных диверсионно-разведывательная группа.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

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По его словам, 28 июля – черный день для всей Украины, а в частности и для 53-й механизированной бригады, которая держит оборону поселка Крымское.

В субботу диверсионная группа противника в составе 15 человек пыталась выбить наших военных с позиций. Они подошли уже почти вплотную, однако возник очень мощный бой. Оборону держали ребята, которых было в три раза меньше. К сожалению, не все защитники вернулись с этого боя, двое украинских военных погибли, а также двое получили ранения.

Диверсионная группа врага отходила к своим позициям под прикрытием крупнокалиберной артиллерии и с минометами, то есть они били по нашим позициям, чтобы вытащить своих. Однако четверо пророссийских боевиков погибли и еще шестеро получили ранения.