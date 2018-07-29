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Потужні обстріли на Донбасі: українські військові дали жорстку відсіч окупантам

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У суботу, 28 липня, ситуація біля селища Кримське була складною. Відомо, що атакували українських військових диверсійно-розвідувальна група.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу. 

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За його словами, 28 липня – чорний день для всієї України, а зокрема і для 53-ї механізованої бригади, яка тримає оборону селища Кримське.

У суботу диверсійна група противника у складі аж 15 людей намагалася вибити наших військових з позицій. Вони підійшли вже майже впритул, однак виник дуже потужний бій. Оборону тримали хлопці, яких було в три рази менше. На жаль, не всі захисники повернулись з цього бою, двоє українських військових загинуло, а також двоє зазнало поранень.

Диверсійна група ворога відходила до своїх позицій під прикриттям великокаліберної артилерії та з мінометами, тобто вони били по наших позиціях, щоб витягнути своїх. Однак четверо проросійських бойовиків загинуло та ще шестеро зазнали поранень.

Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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