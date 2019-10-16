Мощные обстрелы в Марьинке: от пули снайпера погибла военная

Вражеская снайперская пуля оборвала жизнь 36-летней Ярославы Никоненко возле Марьинки. Она пошла на войну обычным солдатом после того, как в 2015 году на войне погиб ее отец. О героине российско-украинской войны узнавали корреспонденты 24 канала.

Страница Ярославы Никоненко в социальной сети Фейсбук чуть ли не вся посвящена войне на Донбассе. В 2014 году там погиб ее отец. Ежемесячно она публиковала список воинов, погибших на фронте.

Читайте также: Как жители оккупированных территорий относятся к возможным выборам: ошеломляющие результаты

Теперь и ей всегда будет 36. А дома так и не дождется возвращения матери с фронта 13-летняя дочь. Коварно, средь бела дня одиночным выстрелом вражеский снайпер оборвал жизнь Ярославы.



Ярослава Никоненко

"Солдат находился на посту, снайпер сделал одиночный выстрел. Произошел рикошет от стены, попало в голову", – рассказал военнослужащий ВСУ Шут.

Константин добавил, что снайперы противника работают постоянно. И в последние дни настойчиво пытаются найти цель. Определить, откуда именно ведут огонь, очень сложно. Выстрелы снайпера боевики маскируют под пулеметные очереди. Так и пытаются выявить позиции украинских армейцев.

Если они уже начинают стрелять и стреляют хаотично, то это означает одно – ждут, когда мы будем давать им ответ. Видят вспышки и дают координаты своим снайперам. В следующую провокацию в ту бойницу может уже залететь,

– пояснил военнослужащий ВСУ Сармат.

Днем в пригороде Марьинки удивительно тихо. Местные отчаянные мастера даже лезли наверх ремонтировать крышу.



Мастера ремонтируют крышу

Военные тоже времени не теряли – мастерили специальные ограждения. С приходом осени попасть в прицел снайпера становится намного проще. Летом из-за зелени на деревьях территория просматривалась плохо. Теперь все как на ладони. А вот от тяжелого вооружения спасет разве блиндаж. Таким бить по окрестностям города российские наемники тоже не брезгуют.

Такого мощного обстрела на окраинах Марьинки не было уже давно, рассказали военные. Боевики выпустили около 50 мин 82 калибра за 2 часа.

Читайте также: Боевики не прекращают обстреливать украинских воинов: где было горячее всего

Тяжелое вооружение наемники применяют с приходом сумерек. А вот куда попадают – не смотрят. Кто стоит по ту сторону, защитники Марьинки хорошо знают. "Это точно не шахтеры. Это нормальные военнослужащие кадровые", – заявил военнослужащий ВСУ Сармат.