Боевики не прекращают обстреливать украинских воинов: где было горячее всего
В течение суток 14 октября пророссийские боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня. Традиционно оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские наемники совершили 11 обстрелов:
- трижды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Водяного и Лебединского – из миномета калибра 120 миллиметров и станковых противотанковых гранатометов;
- дважды неподалеку от Новогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Водяного – из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 10 обстрелов:
- дважды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических гранатометов;
- пять раз неподалеку от Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Золотого – из крупнокалиберных пулеметов;
- возле Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Хутора Свободного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения.
С начала суток 15 октября пророссийские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрелы:
- неподалеку от Новотроицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Пищевика – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Произошло это возле Золотого-4.
К счастью, в результате ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
В течение суток 13 октября пророссийские боевики на Донбассе 21 раз обстреляли украинские позиции. К счастью, в результате боевых действий никто из украинских воинов не пострадал.
Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала