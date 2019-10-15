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      Боевики не прекращают обстреливать украинских воинов: где было горячее всего

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 14 октября пророссийские боевики на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня. Традиционно оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские наемники совершили 11 обстрелов:

      • трижды вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Водяного и Лебединского – из миномета калибра 120 миллиметров и станковых противотанковых гранатометов;
      • дважды неподалеку от Новогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Водяного – из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 10 обстрелов:

      • дважды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических гранатометов;
      • пять раз неподалеку от Луганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • в районе Золотого – из крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Крымского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • неподалеку от Хутора Свободного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      Вследствие обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения.

      С начала суток 15 октября пророссийские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили обстрелы:

      • неподалеку от Новотроицкого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Пищевика – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • возле Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован вражеский обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Произошло это возле Золотого-4.

      К счастью, в результате ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

      В течение суток 13 октября пророссийские боевики на Донбассе 21 раз обстреляли украинские позиции. К счастью, в результате боевых действий никто из украинских воинов не пострадал.

      Окупація, Донбас, війна, окуповані території
      Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Пророссийские боевики
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