Одна из самых успешных операций Вооруженных сил Украины 2019 года: мощное видео защиты

Метр за метром, ценой собственной жизни и здоровья украинские защитники ежедневно отвоевывают украинскую землю.

Корреспонденты 24 канала решили вспомнить самую успешную операцию Вооруженных сил Украины 2019 года.

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46 батальон "Донбасс-Украина" летом продвинулся на километр вперед возле села Новозвановка. Это стало большой неожиданностью для врага. Оккупантам пришлось менять 15 километров своей линии обороны. Ежедневно российские наемники пытались выбить наших воинов, но тщетно, потому что украинские защитники закрепились и удержали.

Смотрите видео: как военные защищают украинские территории