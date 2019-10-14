Одна з найуспішніх операцій Збройних сил України 2019 року: потужне відео захисту

Метр за метром, ціною власного життя та здоров'я українські оборонці щодня відвойовують українську землю.

Кореспонденти 24 каналу вирішили пригадати найуспішнішу операцію Збройних сил України 2019 року. Читайте також: Військовий, який захопив у полон 8 проросійських бойовиків: відео 46 батальйон "Донбас-Україна влітку просунувся на кілометр вперед біля села Новозванівка. Це стало великою несподіванкою для ворога. Окупантам довелось змінювати 15 кілометрів своєї лінії оборони. Щодня російські найманці намагались вибити наших воїнів, але марно, бо українські захисники закріпились та втримали. Дивіться відео: як військові захищають українські території