21:52
14 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ТАЙФУН ХАГІБІС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ТАЙФУН ХАГІБІС

      Одна з найуспішніх операцій Збройних сил України 2019 року: потужне відео захисту

      3103 Читать новость на русском
      Українські військові
      Українські військові / global-analityk.com

      Метр за метром, ціною власного життя та здоров'я українські оборонці щодня відвойовують українську землю.

      Кореспонденти 24 каналу вирішили пригадати найуспішнішу операцію Збройних сил України 2019 року.

      Читайте також: Військовий, який захопив у полон 8 проросійських бойовиків: відео

      46 батальйон "Донбас-Україна влітку просунувся на кілометр вперед біля села Новозванівка. Це стало великою несподіванкою для ворога. Окупантам довелось змінювати 15 кілометрів своєї лінії оборони. Щодня російські найманці намагались вибити наших воїнів, але марно, бо українські захисники закріпились та втримали.

      Дивіться відео: як військові захищають українські території

       

      blog_ava
      В Офісі Президента пояснили, чому Богдан називав учасників акцій на Майдані "проплаченими"
      сьогодні
      7761
      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про трагедію під Іловайськом, підступність Росії та перші успішні операції: інтерв'ю Муженка
      сьогодні , 17:26 Про трагедію під Іловайськом, підступність Росії та перші успішні операції: інтерв'ю Муженка
      Антон Голобородько 4379
      Головний матч року: анонс на гру Україна – Португалія
      сьогодні , 16:15 Головний матч року: анонс на гру Україна – Португалія
      Ігор Саджениця 1071
      Марш "Ні капітуляції!" у Києві: повне відео
      сьогодні , 16:13 Марш "Ні капітуляції!" у Києві: повне відео
      Олесь Друкач 17520
      "Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
      сьогодні , 16:01 "Джексі": коли смартфон називає тебе ідіотом
      Юлія Ліпенцева 512
      Очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей России
      сьогодні , 16:00 Очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей России
      Злой Одессит 1923
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук