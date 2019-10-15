Бойовики не припиняють обстрілювати українських воїнів: де було найгарячіше
Упродовж доби 14 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали українські позиції із забороненої мінськими угодами зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці здійснили 11 обстрілів:
- тричі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- біля Водяного та Лебединського – з міномета калібру 120 міліметрів і станкових протитанкових гранатометів;
- двічі неподалік Новогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
- біля Водяного – з озброєння БМП-1, станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Пищевика, Лебединського та Опитного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 10 обстрілів:
- двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів;
- п'ять разів неподалік Луганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- у районі Золотого – з великокаліберних кулеметів;
- біля Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
- неподалік Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.
Від початку доби 15 жовтня проросійські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили обстріли:
- неподалік Новотроїцького – автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Пищевика – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано ворожий обстріл з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Сталося ец біля Золотого-4.
На щастя, у результаті жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Упродовж доби 13 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 21 раз обстріляли українські позиції. На щастя, внаслідок бойових дій ніхто з українських воїнів не постраждав.
Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу