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      Бойовики не припиняють обстрілювати українських воїнів: де було найгарячіше

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      Упродовж доби 14 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали українські позиції із забороненої мінськими угодами зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці здійснили 11 обстрілів:

      • тричі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
      • біля Водяного та Лебединського – з міномета калібру 120 міліметрів і станкових протитанкових гранатометів;
      • двічі неподалік Новогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
      • біля Водяного – з озброєння БМП-1, станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
        поблизу Пищевика, Лебединського та Опитного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 10 обстрілів:

      • двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів;
      • п'ять разів неподалік Луганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
      • у районі Золотого – з великокаліберних кулеметів;
      • біля Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
      • неподалік Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

      Внаслідок обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.

      Від початку доби 15 жовтня проросійські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили обстріли:

      • неподалік Новотроїцького – автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Пищевика – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
      • біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано ворожий обстріл з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Сталося ец біля Золотого-4.

      На щастя, у результаті жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

      Упродовж доби 13 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 21 раз обстріляли українські позиції. На щастя, внаслідок бойових дій ніхто з українських воїнів не постраждав.

      Окупація, Донбас, війна, окуповані території
      Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу 

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      Автор: Андрій Шляхтін, Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
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