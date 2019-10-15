Бойовики не припиняють обстрілювати українських воїнів: де було найгарячіше

Упродовж доби 14 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. Традиційно окупанти обстрілювали українські позиції із забороненої мінськими угодами зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські найманці здійснили 11 обстрілів:

тричі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

– з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; біля Водяного та Лебединського – з міномета калібру 120 міліметрів і станкових протитанкових гранатометів;

та – з міномета калібру 120 міліметрів і станкових протитанкових гранатометів; двічі неподалік Новогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;

– зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів; біля Водяного – з озброєння БМП-1, станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Пищевика, Лебединського та Опитного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили 10 обстрілів:

двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів;

– з мінометів калібру 82 міліметри та автоматичних гранатометів; п'ять разів неподалік Луганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

– з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів; у районі Золотого – з великокаліберних кулеметів;

– з великокаліберних кулеметів; біля Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

– з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї; неподалік Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення.

Від початку доби 15 жовтня проросійські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили обстріли:

неподалік Новотроїцького – автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

– автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів; поблизу Пищевика – зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

– зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано ворожий обстріл з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно. Сталося ец біля Золотого-4.

На щастя, у результаті жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Упродовж доби 13 жовтня проросійські бойовики на Донбасі 21 раз обстріляли українські позиції. На щастя, внаслідок бойових дій ніхто з українських воїнів не постраждав.



Окуповані території Донецької та Луганської областей / Інфографіка 24 каналу