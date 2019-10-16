Потужні обстріли в Мар'їнці: від кулі снайпера загинула військова

Ворожа снайперська куля обірвала життя 36-річної Ярослави Ніконенко біля Мар'їнки. Вона пішла на війну звичайним солдатом після того, як у 2015 році на війні загинув її батько. Про героїню російсько-української війни дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

Сторінка Ярослави Никоненко у соціальній мережі Фейсбук ледь не вся присвячена війні на Донбасі. У 2014 році там загинув її батько. Щомісяця вона публікувала список воїнів, які загинули на фронті.

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Тепер і їй завжди буде 36. А вдома так і не дочекається повернення матері з фронту 13-річна донечка. Підступно, серед білого дня одиночним пострілом ворожий снайпер обірвав життя Ярослави.



Ярослава Никоненко

"Солдат перебував на посту, снайпер зробив одиночний постріл. Відбувся рикошет від стіни, влучило в голову", – розповів військовослужбовець ЗСУ Шут.

Костянтин додав, що снайпери противника працюють постійно. Та останніми днями наполегливо намагаються знайти ціль. Визначити звідки саме ведуть вогонь дуже складно. Постріли снайпера бойовики маскують під кулеметні черги. Так і намагаються виявити позиції українських армійців.

Якщо вони вже починають стріляти і стріляють хаотично, то це означає одне – чекають, коли ми будемо давати їм відповідь. Бачать спалахи і дають координати своїм снайперам. В наступну провокацію в ту бійницю може вже залетіти,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ Сармат.

Вдень у передмісті Мар'їнки напрочуд тихо. Місцеві майстри-відчайдухи навіть видиралися нагору ремонтувати дах.



Майстри ремонтують дах

Військові теж час не гаяли – майстрували спеціальні огородження. З приходом осені потрапити в приціл снайпера стає набагато простіше. Влітку через зелень на деревах територія проглядалася погано. Тепер все, як на долоні. А от від важкого озброєння врятує хіба бліндаж. Таким гатити по околицях міста російські найманці теж не гребують.

Такого потужного обстрілу на околицях Мар'їнки не було вже давно, розповіли військові. Бойовики випустили приблизно 50 мін 82 калібру за 2 години.

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Важке озброєння найманці застосовують з приходом сутінків. А от куди влучають – не переймаються. Хто стоїть по ту сторону, оборонці Мар'їнки добре знають. "Це точно не шахтарі. Це нормальні військовослужбовці кадрові", – заявив військовослужбовець ЗСУ Сармат.