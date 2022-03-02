Мощный авианалет в Харькове продолжается: людей просят не оставлять укрытия
2 марта 2022 , 14:35Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Авианалет продолжается. Жителей просят оставаться в укрытиях!
Департамент гражданской защиты призывает жителей Харькова не оставлять укрытия ради собственной безопасности!
Важно Харьков обстреливают в течение часа: атакуют разные районы
Почти час Харьков подвергается вражеским обстрелам. Взрывы слышны сразу в нескольких районах.
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