Мощный авианалет в Харькове продолжается: людей просят не оставлять укрытия

Авианалет продолжается. Жителей просят оставаться в укрытиях!

Департамент гражданской защиты призывает жителей Харькова не оставлять укрытия ради собственной безопасности!

Важно Харьков обстреливают в течение часа: атакуют разные районы

Почти час Харьков подвергается вражеским обстрелам. Взрывы слышны сразу в нескольких районах.

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