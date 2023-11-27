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Безуглая обвинила Залужного в "отсутствии плана на год": люди возмутились
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Марьяна Безуглая обвинила Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в том, что он "не смог предоставить план замысла на 2024 год". Она также заявила, что "такое руководство должно уйти".
В ответ на заявления Безуглой военнослужащий Вооруженных Сил Украины, блогер, общественный и политический деятель, лидер движения "Демсокира" Юрий Гудыменко заявил, что если Марьяна Безуглая "знает смысл говорящего, то она совершает преступление". Речь идет о разглашении сведений, являющихся государственной тайной, лицом, которому эти сведения доверили или которым они стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей.
Возмутивший общественность пост Марьяны Безуглой / Скриншот
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