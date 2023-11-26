Наше государство противостоит полномасштабной российской агрессии уже 641 день. О главных событиях суток читайте в тексте 24 Канала.
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Обновленная статистика потерь врага
С 24 февраля 2022 года потери уже составляют 324 830 единиц личного состава. Кстати, оккупанты могли потерять больше своих, ведь посчитать потери в условиях интенсивных боев трудно.
- личного состава – около 324830 (+1070) человек
- танков – 5513 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 10279 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 7874 (+23) ед,
- РСЗО – 907 (+2) ед,
- средства ПВО – 597 (+1) ед,
- самолетов – 323 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5901 (+93),
- крылатые ракеты – 1565 (+0),
- корабли /катера – 22 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10288 (+29) ед,
- специальная техника – 1113 (+1)
За прошедшие сутки оккупанты применили против Украины 87 "Шахедов", – Генштаб
За прошедшие сутки, 25 ноября, враг применил 87 беспилотников типа "Шахед".
Все враждебные цели были сбиты.
Ночью против 26 ноября враг снова запустил "Шахеды"
Оккупанты атаковали Север и Восток Украины. Дроны Россия традиционно выпустила из своего Приморско-Ахтарска.
Россия запустила 9 БПЛА. 8 уничтожили силы противовоздушной обороны.
На Днепропетровщине сбили два БПЛА
Уничтожили беспилотники над Новомосковским и Синельниковым районами.
Также россияне ударили из артиллерии по Марганецкому обществу.
В России заявили об атаке беспилотниками
В ночь на 26 ноября в России заявили о попытке массированной атаки беспилотниками, всего зафиксирован 21 дрон.
Во враждебном минобороны сообщили, что ПВО уничтожило 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
Дания готова инвестировать в восстановление Украины
Дания делает шаги по реализации проектов по восстановлению Николаевской области. Копенгаген имеет определенные идеи относительно срочной поддержки, а также более стратегических направлений. В частности, развитие судостроения.
Об этом 24 канала рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Усс.
У окупантов была тревожная ночь
В сети пишут, что в ночь на 26 ноября на оккупированных территориях Донецкой области раздавались взрывы. После этого в нескольких городах возникли проблемы со светом.
После трех часов в сети написали о том, что почти половина Донецка обесточена. Также свет исчез и в нескольких других оккупированных городах, в частности – в Мариуполе.
в Киеве работала ПВО
Ночью 25 ноября в Киеве раздались взрывы. Власти сообщили о работе противовоздушной обороны.