06:09, 26 ноября

В сети пишут, что в ночь на 26 ноября на оккупированных территориях Донецкой области раздавались взрывы. После этого в нескольких городах возникли проблемы со светом.

После трех часов в сети написали о том, что почти половина Донецка обесточена. Также свет исчез и в нескольких других оккупированных городах, в частности – в Мариуполе.