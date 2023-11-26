06:09, 26 листопада

Міністерство внутрішніх справ передало 1022 справи періоду голоду на території України у ХХ столітті. Більшість із них, кажуть у відомстві, стосуються канібалізму.

За допомогою цих 1022 справ історики зможуть досліджувати вплив комуністичного режиму, чиїми руками був створений штучний голод. Власне, він довів українців до стану, коли вони задля збереження власного життя готові були, і йшли, на канібалізм. Їхня мотивація до цього була продиктована приреченістю.