Наша держава протистоїть повномасштабній російській агресії вже 641 день. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Росії заявили про атаку безпілотниками
В ніч проти 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.
У ворожому міноборони повідомили, що ППО знищила 11 БпЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей.
Данія готова інвестувати у відбудову України
Данія робить кроки щодо реалізації проєктів з відбудови Миколаївської області. Копенгаген має певні ідеї щодо термінової підтримки, а також щодо більш стратегічних напрямків. Зокрема, розвиток суднобудівництва.
Про це 24 Каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
МВС передало музею Голодомору понад 1000 архівних справ років геноциду
Міністерство внутрішніх справ передало 1022 справи періоду голоду на території України у ХХ столітті. Більшість із них, кажуть у відомстві, стосуються канібалізму.
За допомогою цих 1022 справ історики зможуть досліджувати вплив комуністичного режиму, чиїми руками був створений штучний голод. Власне, він довів українців до стану, коли вони задля збереження власного життя готові були, і йшли, на канібалізм. Їхня мотивація до цього була продиктована приреченістю.
у Києві працювала ППО
Вночі 25 листопада в Києві пролунали вибухи. Влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.