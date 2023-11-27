01:30, 27 листопада

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардепка Мар'яна Безугла звинуватила Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він "не зміг надати план задуму на 2024 рік". Вона також заявила, що "таке керівництво має піти".

У відповідь на заяви Безуглої військовослужбовець Збройних Сил України, блогер, громадський і політичний діяч, лідер руху "Демсокира" Юрій Гудименко заявив, що якщо Мар'яна Безугла "знає сенс того, що говорить, то вона вчиняє злочин". Мовиться про розголошення відомостей, які є державною таємницею, особою, котрій ці відомості довірили або котрій вони стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків.



Пост Мар'яни Безуглої, який обурив громадськість / Скриншот