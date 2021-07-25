Плавают дороги и станции метро: мощный ливень вызвал потоп в Лондоне – видео
25 июля 2021 , 23:38Читати новину українською
Источник:BBC
В Лондоне 25 июля существенно ухудшилась погода – прошли мощные ливни и грозы. Вследствие большого количества осадков затопило некоторые районы британской столицы.
В течение нескольких часов спасателям поступило около 300 звонков. Люди в основном сообщали о подтоплении подвалов и дорог.
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Закрыли станции метро и дороги
Многие дороги в Лондоне закрыли из-за обилия воды, в частности:
- тоннель Блекуолл;
- автомагистраль A12;
- части Северного кольцевого шоссе.
Отмечается также, что на других маршрутах фиксировали продолжительные пробки.Обратите внимание! В столице Великобритании из-за мощных ливней закрыли восемь подземных и одну наземную станцию метро.
В соцсетях публикуют видео затопленных дорог, станций метро и магазинов
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