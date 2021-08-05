Мощный ливень затопил Хмельницкий: город "поплыл" – видео

Сильный ливень и град накрыли Хмельницкий 4 августа. Больше всего пострадала улица Заречанская.

Град как слива, и сапборды на дороге

В целом ливень длился около 30 минут. Однако после непродолжительного прояснения непогода снова вернулась.

Читайте также Львовщину накроют мощные грозы: синоптики объявили штормовое предупреждение

Небольшой град местами менялся на ледяные шарики размером со сливу. Шквальный ветер достигал 15 метров в секунду.

Замусоренная старая дождевая канализация не могла справиться с такой нагрузкой. На некоторых улицах города вода била фонтанами из-под отверстий водосточных коммуникаций.

Хмельницкий затопил сильный дождь / Фото "Апостроф", "Depo Хмельницкий", социальные сети

На видео местных жителей видно, что автомобили просто "плывут" по улицам города, а водители толкают их. В то же время люди ходят по колено в воде, а подземные переходы – затоплены. В сети также появилось забавное видео, как мужчина плыл на сапборде и отталкивался веслом.

Смотрите видео последствий непогоды в Хмельницком:

Асфальт "поплыл" вместе с водой: видео