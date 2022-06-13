Особую беду непогода наделала на улице Пограничной. Шквальный ветер свалил деревья на дорогу. В нескольких местах они оборвали контактную сеть и повредили опорные конструкции. Движение транспорта было заблокировано.

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Сменили маршруты троллейбусов

Из-за ремонтных работ некоторые троллейбусы будут курсировать по измененному маршруту. Например, №2 "Автовокзал – Керамейя". Он будет разворачиваться на остановке "Проходная №2", то есть не будет заезжать на окончательную остановку маршрута.

Похожая ситуация и на участке дороги по Троицкой улице. О курсировании коммунального транспорта по этой улице сообщат дополнительно.

Коммунальщики работают

Аварийные бригады сумского "Электроавтотранса" уже работают на местах и преодолевают последствия урагана. Коммунальщики просят пассажиров планировать маршруты поездок с учетом ситуации. Пока делают все, чтобы восстановить движение троллейбусов по маршрутам как можно быстрее.

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В Ивано-Франковске и Житомире 3 июня был сильный ливень. Поэтому улицы и дороги городов залила вода. Из-за подтопления в городе перестали курсировать троллейбусы и кое-где перестали работать светофоры.

В результате грозы и непогоды в Тернопольской области 11 июня произошел несчастный случай. На мосту авто снесло в реку, погиб мужчина и двое детей. Девочкам было по 12 – 13 лет.

Столицу Турции Анкару 11 июня тоже накрыл мощный ураган и ливень. Улицы превратились в реки. Сильный ветер вырывал деревья и срывал крыши построек. В некоторых домах выбило окна. Кроме того, погиб 27-летний мужчина.

Кстати, в ближайшие дни украинцам следует ожидать непогоды . В Укргидрометцентре предупредили, что грозы охватят юго-восточные и западные области. В частности, Харьковщину, Донецкую область, Луганщину, Херсонщину, Запорожье, Днепропетровщину, Крым, Волынь и Львовщину. Правда, вместе с дождями будет и жара.

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