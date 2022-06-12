Особливої біди негода наробила на вулиці Прикордонній. Шквальний вітер повалив дерева на дорогу. У кількох місцях вони обірвали контактну мережу та пошкодили опорні конструкції. Рух транспорту був заблокований.

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Змінили маршрути тролейбусів

Через ремонтні роботи деякі тролейбуси курсуватимуть за зміненим маршрутом. Наприклад, №2 "Автовокзал – Керамейя". Він розвертатиметься на зупинці "Прохідна №2", тобто не заїжджатиме на кінцеву зупинку маршруту.

Схожа ситуація і на ділянці дороги по вулиці Троїцькій. Про курсування комунального транспорту через цю вулицю повідомлять додатково.

Комунальники працюють

Аварійні бригади сумського "Електроавтотрансу" вже працюють на місцях та долають наслідки буревію. Комунальники просять пасажирів планувати маршрути поїздок з урахуванням ситуації. Наразі роблять все, аби відновити рух тролейбусів за маршрутами якнайшвидше.

Дивіться відео наслідків буревію у Сумах:

Негода в Україні та світі: останні новини

В Івано-Франківську та Житомирі 3 червня була сильна злива. Через це вулиці та дороги міст залила вода. Через підтоплення у місті припинили курсувати тролейбуси та подекуди перестали працювати світлофори.

Внаслідок грози та негоди на Тернопільщині 11 червня стався нещасний випадок. На мосту авто знесло в річку, загинув чоловік та двоє дітей. Дівчаткам було по 12 – 13 років.

Столицю Туреччини Анкару 11 червня теж накрив потужний буревій та злива. Вулиці перетворились на ріки. Сильний вітер виривав дерева та зривав дахи будівель. У деяких будинках повибивало вікна. Крім того, загинув 27-річний чоловік.

До речі, найближчими днями українцям варто чекати негоди. В Укргідрометцентрі попередили, що грози охоплять південно-східні та західні області. Зокрема, Харківщину, Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину, Крим, Волинь та Львівщину. Щоправда, разом з дощами буде і спека.

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