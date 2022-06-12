Також дощитиме в південно-східних областях. Про це 12 червня повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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В Україні прогнозують грозу

Синоптики попереджають про небезпечне метеорологічне явище по Україні на 13 червня.

13 червня вдень в східних, південно-східних, Волинській та Львівській областях гроза,

– повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Також Український гідрометеорологічний центр попередив про І рівень небезпечності.



Синоптики попередили про грозу на Сході / Фото Укргідрометцентру

Туреччину накрив буревій

Столицю Туреччини Анкару 11 червня накрив потужний буревій та злива. Через негоду вулиці перетворились на ріки. Сильний вітер виривав дерева та зривав дахи будівель. Також подекуди дерева падали на припарковані автівки.

У деяких будинках вітер повибивав вікна та пошкодив фасад. На жаль, через негоду загинув 27-річний чоловік.

Протягом дня 12 червня:

рятувальники ліквідовували наслідки негоди та шукали постраждалих;

на вулицях міста працювали понад 3 тисячі людей.

Окрім того, дощ заповнив підземні переходи та спричинили транспортний колапс на окремих вулицях.

Коротко про погоду в Україні

Синоптики прогнозували на 13 червня спекотну погоду. У більшості регіонів буде сухо. Щоправда, грози прогнозують на Сході та в деяких західних областях. У всіх регіонах країни температура буде не нижче +27 градусів.

Синоптики попереджали про грози в Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Волинській, Львівській областях.

Сильну спеку прогнозують до 14 червня. Однак синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що з 14 червня температура повітря трохи знизиться.

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