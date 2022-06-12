Также будет дождь в юго-восточных областях. Об этом 12 июня сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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В Украине прогнозируют грозу

Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении по Украине 13 июня.

13 июня днем в восточных, юго-восточных, Волынской и Львовской областях гроза,

– сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Также Украинский гидрометеорологический центр предупредил о I уровне опасности.



Синоптики предупредили о грозе на Востоке / Фото Укргидрометцентра

Турцию накрыл ураган

Столицу Турции Анкару 11 июня накрыл мощный ураган и ливень. Из-за непогоды улицы превратились в реки. Сильный ветер вырывал деревья и срывал крыши построек. Иногда деревья падали на припаркованные автомобили.

В некоторых домах ветер выбил окна и повредил фасад. К сожалению, из-за непогоды погиб 27-летний мужчина .

В течение дня 12 июня:

спасатели ликвидировали последствия непогоды и искали пострадавших;

на улицах города работали более 3 тысяч человек.

Кроме того, дождь заполнил подземные переходы и вызвал транспортный коллапс на отдельных улицах.

Кратко о погоде в Украине

Синоптики прогнозировали на 13 июня жаркую погоду. В большинстве регионов будет сухо. Правда, грозы прогнозируют на Востоке и некоторых западных областях. Во всех регионах страны температура будет не ниже +27 градусов.

Синоптики предупреждали о грозах в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Волынской, Львовской областях.

Сильный зной прогнозируют до 14 июня. Однако синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что с 14 июня температура воздуха немного снизится.

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