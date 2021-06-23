Мощный ураган прошел по Польше: крыши сорвало, а улицы затопило

Польшу 22 июня накрыла мощная непогода – лил дождь, падал град, местами фиксировали ураганы. Ливни привели к массовым затоплениям, а сильный ветер посрывал крыши и поломал деревья.

Непогода началась в Польше после обеда 22 июня. С тех пор спасатели получили тысячи заявок.

Читайте также Торнадо пронесся неподалеку от Монреаля: жуткое видео

Спасатели выезжали на вызовы более 2 600 раз:

в Великопольском воеводстве – 1 300 раз,

в Малопольском воеводстве – 500,

в Мазовецком – более 300,

в Лодзинском – 140.

Они в основном откачивали воду и ликвидировали поваленные деревья и ветки.

Из-за штормового фронта, проходившего над Польшей, без света вечером было более 23 тысяч человек.

Последствия стихии в регионах

Град прошел над центральной частью Малопольши. Только в Кракове сообщается о почти 350 вмешательствах спасателей.

По информации Малопольской пожарной охраны, большинство мероприятий, связанных с ликвидации непогоды, касались столицы региона. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

В Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Затопленные пути привели к остановке движения трамваев, проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.

Непогода в Кракове: смотрите видео

Последствия бури в Кракове: видео

Также буря нанесла ущерб в Мазовецком воеводстве. Там ветер сорвал 4 крыши и повредил еще 18.

Сильный ураган прошел и над Познанью. В течение нескольких часов город стоял в пробках из-за больших участков, затопленных дождем.

Последствия бури в Познани: Фото РАР

В Познани прошла буря: смотрите видео