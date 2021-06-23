Мощный ураган прошел по Польше: крыши сорвало, а улицы затопило

Польшу 22 июня накрыла мощная непогода – лил дождь, падал град, местами фиксировали ураганы. Ливни привели к массовым затоплениям, а сильный ветер посрывал крыши и поломал деревья.
Непогода началась в Польше после обеда 22 июня. С тех пор спасатели получили тысячи заявок.
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Спасатели выезжали на вызовы более 2 600 раз:
- в Великопольском воеводстве – 1 300 раз,
- в Малопольском воеводстве – 500,
- в Мазовецком – более 300,
- в Лодзинском – 140.
Они в основном откачивали воду и ликвидировали поваленные деревья и ветки.
Из-за штормового фронта, проходившего над Польшей, без света вечером было более 23 тысяч человек.
Последствия стихии в регионах
- Град прошел над центральной частью Малопольши. Только в Кракове сообщается о почти 350 вмешательствах спасателей.
По информации Малопольской пожарной охраны, большинство мероприятий, связанных с ликвидации непогоды, касались столицы региона. К счастью, информации о пострадавших не поступало.
В Кракове сильная буря вызвала трудности в городской коммуникации. Затопленные пути привели к остановке движения трамваев, проезд по некоторым улицам заблокировали поваленные деревья.
Непогода в Кракове: смотрите видео
Последствия бури в Кракове: видео
- Также буря нанесла ущерб в Мазовецком воеводстве. Там ветер сорвал 4 крыши и повредил еще 18.
- Сильный ураган прошел и над Познанью. В течение нескольких часов город стоял в пробках из-за больших участков, затопленных дождем.
Последствия бури в Познани: Фото РАР
В Познани прошла буря: смотрите видео