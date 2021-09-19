Мощный вулкан проснулся на Канарах, объявили эвакуацию: поражающе видео

На острове Ла Пальма, что в Испании, началось масштабное извержение вулкана. 19 сентября местные власти объявили об эвакуации людей. Речь идет о местных жителях, которые живут в селах неподалеку.

До начала извержения на острове была повышена сейсмическая активность. Только за воскресенье, 19 сентября, здесь зафиксировали более 300 толчков, сила максимального – 4,2 балла.

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Пока информации о пострадавших нет

Некоторые жители Ла Пальмы остаются на острове, однако их переместили ближе к военным постам. Эвакуировали уже тысячу человек. Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.

Последний раз вулкан просыпался в 1971 году

Отметим, что последний раз извержение Камбре-Вьеха произошло в 1971 году. Сейчас заметен темный серо-черный дым из вулкана. Из кратера вылетают камни. Из-за стихийного бедствия на Канарах премьер Испании отложил официальный визит в США и отправился на острова.

Ла Пальма – это один из восьми островов архипелага Канарских островов. Население составляет 85 тысяч человек.

Смотрите видео извержения вулкана: