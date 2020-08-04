Мощный взрыв в Бейруте: как отреагировали страны мира
Вечером 4 августа столицу Ливана Бейрут всколыхнули два взрыва, один из которых был сверхмощным. В результате тысячи людей получили ранения, а минимум 63 человека погибли. В связи с инцидентом многие страны мира выразили соболезнования. Кроме того, некоторые предложили помощь.
Турция
Представитель турецкого президента Эрдогана Ибрахим Калин подчеркнул, что Турция готова помочь Ливану всем, чем сможет. Также он отметил, что его страна молится и надеется на безопасное будущее в Ливане.
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"Мы выражаем соболезнования народу Ливана. Тем, кто потерял жизнь во время большого взрыва в Бейруте и желаем скорейшего выздоровления раненым", – отметил Калин.
Израиль
Официальный Тель-Авив подчеркнул, что они не имеют никакого отношения к взрывам в Бейруте. Кроме того, страна предложила Ливану гуманитарную и медицинскую помощь.
"По указанию главы МИД Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца Израиль через международные каналы и каналы безопасности предложил гуманитарную и медицинскую помощь правительству Ливана", – говорится в сообщении израильского МИД.
Кроме того, лично выразил соболезнования и президент страны Реувен Ривлин. Соответствующее заявление он опубликовал в твиттере.
Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время,
– написал Ривлин.
Иран
Предложил свою помощь Ливану и Иран. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.
"Наши мысли и молитвы – вместе с большим и устойчивым народом Ливана. Как всегда, Иран – полностью готов предоставить любую необходимую помощь. Держитесь, Ливан", – подчеркнул дипломат.
США
Пресс-секретарь президента страны Кейли Макинэни заявила, что официальный Вашингтон крайне внимательно следит за ситуацией вокруг взрыва в Бейруте. Об этом она заявила во время брифинга, который стартовал через несколько минут после инцидента.
Впоследствии в Белом доме заявили, что они готовы предоставить всю необходимую помощь власти Ливана, пишет ТАСС.
Евросоюз
Соболезнования семьям жертв взрыва выразили и лидеры Евросоюза.
Мои мысли обращены к народу Ливана и семьям жертв трагического взрыва в Бейруте. ЕС – готов оказать помощь и поддержку,
– сказал глава Евросовета Шарль Мишель.
Похожие слова прозвучали и со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Он отметил, что Евросоюз выражает свою полную солидарность и поддержку семьям жертв, народу и ливанской власти.
Франция
Слова поддержки ливанскому народу прозвучали также со стороны французского президента Эммануэля Макрона. В то же время он заявил. Что официальный Париж направил помощь.
Я выражаю братскую солидарность Ливану после взрыва в Бейруте, в результате которого погибли многие. Наша помощь – уже на пути в Ливан,
– заявил президент Франции.
Россия
Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим,
– заметил Путин.
Кувейт и Катар
Руку помощи Ливану протянули и Кувейт с Катаром. В частности, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани отдал распоряжение отправить туда партию полевых госпиталей, передает Al Jazeera.
А Кувейт, со своей стороны, "неотложную медицинскую помощь для содействия в ликвидации последствий мощного взрыва, прогремевшего в ливанской столице", сообщает Sky News Arabia.
Заметим, что ранее Минздрав Ливана попросил предоставить медпомощь ВОЗ и Катар.
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Взрывы в Бейруте: основное
- Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте послышался мощный взрыв в районе городского порта. В результате пострадали тысячи людей, известно о более 60 погибших.
- Взрыву предшествовал небольшой приглушенный звук, а через пять минут появился черный и белый дым. После раздался сверхмощный взрыв, и в небо поднялся столб красного дыма.
- В конце концов это вызвало ударную волну, которая нанесла огромный ущерб зданиям, разбив окна в разных частях города. Также есть информация, что волна от взрыва в Бейруте дошла до Кипра (250 километров).
- Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой. Позже глава общей безопасности Ливана сообщил, что это были другие взрывчатые вещества.
- В то же время представитель армии Ливана заявил, что взрыв произошел в месте, куда годами свозили конфискованные взрывоопасные вещества. А в МВД Ливана говорят, что взорвалась аммиачная селитра, которую конфисковали еще 9 лет назад.
- Сейчас армия патрулирует районы города, пострадавшие от взрывов в портовой зоне.
- Украинских дипломатов и членов их семей среди жертв и пострадавших нет.