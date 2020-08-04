Вечером 4 августа столицу Ливана Бейрут всколыхнули два взрыва, один из которых был сверхмощным. В результате тысячи людей получили ранения, а минимум 63 человека погибли. В связи с инцидентом многие страны мира выразили соболезнования. Кроме того, некоторые предложили помощь.

Турция

Представитель турецкого президента Эрдогана Ибрахим Калин подчеркнул, что Турция готова помочь Ливану всем, чем сможет. Также он отметил, что его страна молится и надеется на безопасное будущее в Ливане.

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"Мы выражаем соболезнования народу Ливана. Тем, кто потерял жизнь во время большого взрыва в Бейруте и желаем скорейшего выздоровления раненым", – отметил Калин.

We extend our condolences to the people of Lebanon for those who lost their lives in the big explosion in Beirut today and wish a quick recovery for the injured.



We hope and pray for your safety Lebanon.



Turkey is ready to help by all means. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 4, 2020

Израиль

Официальный Тель-Авив подчеркнул, что они не имеют никакого отношения к взрывам в Бейруте. Кроме того, страна предложила Ливану гуманитарную и медицинскую помощь.

"По указанию главы МИД Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца Израиль через международные каналы и каналы безопасности предложил гуманитарную и медицинскую помощь правительству Ливана", – говорится в сообщении израильского МИД.

Кроме того, лично выразил соболезнования и президент страны Реувен Ривлин. Соответствующее заявление он опубликовал в твиттере.

Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время,

– написал Ривлин.

We share the pain of the Lebanese people and sincerely reach out to offer our aid at this difficult time. https://t.co/E9xyZGMVnE — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) August 4, 2020

Обратите внимание! Конфликт между Израилем и военизированной ливанской шиитской организацией Хезболла в 2006 году продолжался чуть больше месяца. Он сопровождался массированным ракетным обстрелом северных городов и поселений Израиля со стороны движения, которое контролировало южные районы Ливана. Израиль в ответ начал проводить наземную операцию в Южном Ливане Великобритания Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что его шокировала картинка из Бейрута. Все мои мысли и молитвы – с теми, кто пострадал в результате этого ужасного инцидента. Соединенное королевство готово предоставить всю необходимую поддержку, включая ту, что касается пострадавших британских граждан,

– говорит Джонсон.

The pictures and videos from Beirut tonight are shocking. All of my thoughts and prayers are with those caught up in this terrible incident. The UK is ready to provide support in any way we can, including to those British nationals affected. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 4, 2020

Иран

Предложил свою помощь Ливану и Иран. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.

"Наши мысли и молитвы – вместе с большим и устойчивым народом Ливана. Как всегда, Иран – полностью готов предоставить любую необходимую помощь. Держитесь, Ливан", – подчеркнул дипломат.

قلوبُنا مع الشعب اللبناني في هذه الكارثة الكبرى. الرحمة للشهداء والصبر والسلوان لأهالي الضحايا والشفاء للجرحى. سلامٌ من الله ورحمةٌ لهذا الوطن الأبيّ.



pic.twitter.com/4jHhaNnSh6 — Javad Zarif (@JZarif) August 4, 2020

США

Пресс-секретарь президента страны Кейли Макинэни заявила, что официальный Вашингтон крайне внимательно следит за ситуацией вокруг взрыва в Бейруте. Об этом она заявила во время брифинга, который стартовал через несколько минут после инцидента.

Впоследствии в Белом доме заявили, что они готовы предоставить всю необходимую помощь власти Ливана, пишет ТАСС.

Евросоюз

Соболезнования семьям жертв взрыва выразили и лидеры Евросоюза.

Мои мысли обращены к народу Ливана и семьям жертв трагического взрыва в Бейруте. ЕС – готов оказать помощь и поддержку,

– сказал глава Евросовета Шарль Мишель.

Похожие слова прозвучали и со стороны главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Он отметил, что Евросоюз выражает свою полную солидарность и поддержку семьям жертв, народу и ливанской власти.

Франция

Слова поддержки ливанскому народу прозвучали также со стороны французского президента Эммануэля Макрона. В то же время он заявил. Что официальный Париж направил помощь.

Я выражаю братскую солидарность Ливану после взрыва в Бейруте, в результате которого погибли многие. Наша помощь – уже на пути в Ливан,

– заявил президент Франции.

أعبرُ عن تضامني الاخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المسأ في بيروت وخلّف اضرارٍ جسيمة.

ان فرنسا تقف الى جانب لبنان دائماً.

هناك مساعدات واسعافات فرنسية يتمّ الان نقلها الى لبنان./. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 4, 2020

Россия

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим,

– заметил Путин.

Кувейт и Катар

Руку помощи Ливану протянули и Кувейт с Катаром. В частности, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани отдал распоряжение отправить туда партию полевых госпиталей, передает Al Jazeera.

А Кувейт, со своей стороны, "неотложную медицинскую помощь для содействия в ликвидации последствий мощного взрыва, прогремевшего в ливанской столице", сообщает Sky News Arabia.

Заметим, что ранее Минздрав Ливана попросил предоставить медпомощь ВОЗ и Катар.

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