Увечері 4 серпня столицю Лівану Бейрут сколихнули два вибухи, один із яких був надпотужним. У результаті тисячі людей зазнали поранень, а понад 60 осіб загинули. У зв’язку з інцидентом багато країн світу висловили співчуття. Крім того, деякі запропонували допомогу.

Росія

Президент Росії Володимир Путін направив телеграму співчуття своєму ліванському колезі Мішелю Ауну. Про це повідомляє пресслужба Кремля.

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У Росії поділяють скорботу ліванського народу. Прошу передати слова співчуття та підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання скорішого одужання всім потерпілим,

– зауважив Путін.

Туреччина

Речник турецького президента Ердогана Ібрахім Калін наголосив, що Туреччина є готовою допомогти Лівану всім, чим зможе. Також він зауважив, що його країна молиться та сподівається на безпечне майбутнє у Лівані.

"Ми висловлюємо співчуття народу Лівану. Тим, хто втратив життя під час великого вибуху в Бейруті та бажаємо швидкого одужання пораненим", – зазначив Калін.

We extend our condolences to the people of Lebanon for those who lost their lives in the big explosion in Beirut today and wish a quick recovery for the injured.



We hope and pray for your safety Lebanon.



Turkey is ready to help by all means. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 4, 2020

Ізраїль

Офіційний Тель-Авів наголосив, що вони не мають жодного стосунку до вибухів у Бейруті. Крім того, країна запропонувала Лівану гуманітарну та медичну допомогу.

"За вказівкою голови МЗС Габі Ашкеназі та міністра оборони Бені Ганца Ізраїль через міжнародні канали та канали безпеки запропонував гуманітарну та медичну допомогу уряду Лівану", – мовиться у повідомленні ізраїльського МЗС.

Крім того, особисто висловив співчутт і президент країни Реувен Рівлін. Відповідну заяву він опублікував у твіттері.

Ми поділяємо біль ліванського народу та щиро протягуємо руку допомоги в цей важкий час,

– написав Рівлін.

We share the pain of the Lebanese people and sincerely reach out to offer our aid at this difficult time. https://t.co/E9xyZGMVnE — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) August 4, 2020

Зверніть увагу! Конфлікт між Ізраїлем і воєнізованою ліванською шиїтською організацією Хезболла в 2006 році тривав трохи більше ніж місяць. Він супроводжувався масованим ракетним обстрілом північних міст і поселень Ізраїлю з боку руху, що контролював південні райони Лівану. Ізраїль у відповідь почав проводити наземну операцію в Південному Лівані Велика Британія Голова британського уряду Борис Джонсон заявив, що його шокувала картинка з Бейруту. Всі мої думки та молитви – з тими, хто постраждав унаслідок цього жахливого інциденту. Сполучене королівство є готовим надати усю необхідну підтримку, включно з тією, що стосується постраждалих британських громадян,

– каже Джонсон.

The pictures and videos from Beirut tonight are shocking. All of my thoughts and prayers are with those caught up in this terrible incident. The UK is ready to provide support in any way we can, including to those British nationals affected. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 4, 2020

Іран

Запропонував свою допомогу Лівану й Іран. Проце заявив міністр закордонних справ країни Мохаммад Джавад Заріф.

"Наші думки та молитви – разом із великим і стійким народом Лівану. Як завжди, Іран – повністю готовий надати будь-яку необхідну допомогу. Тримайтеся, Ліван", – підкреслив дипломат.

قلوبُنا مع الشعب اللبناني في هذه الكارثة الكبرى. الرحمة للشهداء والصبر والسلوان لأهالي الضحايا والشفاء للجرحى. سلامٌ من الله ورحمةٌ لهذا الوطن الأبيّ.



pic.twitter.com/4jHhaNnSh6 — Javad Zarif (@JZarif) August 4, 2020

США

Речниця президента країни Кейлі Макінені заявила, що офіційний Вашингтон украй уважно стежить за ситуацією навколо вибуху в Бейруті. Про це вона заявила під час брифінгу, який стартував за кілька хвилин після інциденту.

Згодом у Білому домі заявили, що вони є готовими надати всю необхідну допомогу владі Лівану, пише ТАСС.

Євросоюз

Співчуття сім’ям жертв вибуху висловили й лідери Євросоюзу.

Мої думки звернено до народу Лівану та сімей жертв трагічного вибуху в Бейруті. ЄС – готовий надати допомогу та підтримку,

– сказав очільник Євроради Шарль Мішель.

Схожі слова пролунали й з боку голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Він наголосив, що Євросоюз висловлює свою повну солідарність і підтримку сім'ям жертв, народу та ліванській владі.

Франція

Слова підтримки ліванському народу пролунали також з боку французького президента Еммануеля Макрона. Водночас він заявив. Що офіційний Париж направив допомогу.

Я висловлюю братську солідарність Лівану після вибуху в Бейруті, в результаті якого загинули багато людей. Наша допомога – вже на шляху до Лівану,

– заявив президент Франції.

أعبرُ عن تضامني الاخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المسأ في بيروت وخلّف اضرارٍ جسيمة.

ان فرنسا تقف الى جانب لبنان دائماً.

هناك مساعدات واسعافات فرنسية يتمّ الان نقلها الى لبنان./. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 4, 2020

Кувейт і Катар

Руку допомоги Лівану простягнули й Кувейт із Катаром. Зокрема, емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані віддав розпорядження відправити туди партію польових госпіталів, передає Al Jazeera.

А Кувейт, зі свого боку, "невідкладну медичну допомогу для сприяння в ліквідації наслідків потужного вибуху, що пролунав у ліванській столиці", повідомляє Sky News Arabia.

Зауважимо, що раніше МОЗ Лівану попросило надати меддопомогу ВООЗ і Катар.

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