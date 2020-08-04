Потужний вибух у Бейруті: як відреагували країни світу
Увечері 4 серпня столицю Лівану Бейрут сколихнули два вибухи, один із яких був надпотужним. У результаті тисячі людей зазнали поранень, а понад 60 осіб загинули. У зв’язку з інцидентом багато країн світу висловили співчуття. Крім того, деякі запропонували допомогу.
Росія
Президент Росії Володимир Путін направив телеграму співчуття своєму ліванському колезі Мішелю Ауну. Про це повідомляє пресслужба Кремля.
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У Росії поділяють скорботу ліванського народу. Прошу передати слова співчуття та підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання скорішого одужання всім потерпілим,
– зауважив Путін.
Туреччина
Речник турецького президента Ердогана Ібрахім Калін наголосив, що Туреччина є готовою допомогти Лівану всім, чим зможе. Також він зауважив, що його країна молиться та сподівається на безпечне майбутнє у Лівані.
"Ми висловлюємо співчуття народу Лівану. Тим, хто втратив життя під час великого вибуху в Бейруті та бажаємо швидкого одужання пораненим", – зазначив Калін.
Ізраїль
Офіційний Тель-Авів наголосив, що вони не мають жодного стосунку до вибухів у Бейруті. Крім того, країна запропонувала Лівану гуманітарну та медичну допомогу.
"За вказівкою голови МЗС Габі Ашкеназі та міністра оборони Бені Ганца Ізраїль через міжнародні канали та канали безпеки запропонував гуманітарну та медичну допомогу уряду Лівану", – мовиться у повідомленні ізраїльського МЗС.
Крім того, особисто висловив співчутт і президент країни Реувен Рівлін. Відповідну заяву він опублікував у твіттері.
Ми поділяємо біль ліванського народу та щиро протягуємо руку допомоги в цей важкий час,
– написав Рівлін.
Іран
Запропонував свою допомогу Лівану й Іран. Проце заявив міністр закордонних справ країни Мохаммад Джавад Заріф.
"Наші думки та молитви – разом із великим і стійким народом Лівану. Як завжди, Іран – повністю готовий надати будь-яку необхідну допомогу. Тримайтеся, Ліван", – підкреслив дипломат.
США
Речниця президента країни Кейлі Макінені заявила, що офіційний Вашингтон украй уважно стежить за ситуацією навколо вибуху в Бейруті. Про це вона заявила під час брифінгу, який стартував за кілька хвилин після інциденту.
Згодом у Білому домі заявили, що вони є готовими надати всю необхідну допомогу владі Лівану, пише ТАСС.
Євросоюз
Співчуття сім’ям жертв вибуху висловили й лідери Євросоюзу.
Мої думки звернено до народу Лівану та сімей жертв трагічного вибуху в Бейруті. ЄС – готовий надати допомогу та підтримку,
– сказав очільник Євроради Шарль Мішель.
Схожі слова пролунали й з боку голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Він наголосив, що Євросоюз висловлює свою повну солідарність і підтримку сім'ям жертв, народу та ліванській владі.
Франція
Слова підтримки ліванському народу пролунали також з боку французького президента Еммануеля Макрона. Водночас він заявив. Що офіційний Париж направив допомогу.
Я висловлюю братську солідарність Лівану після вибуху в Бейруті, в результаті якого загинули багато людей. Наша допомога – вже на шляху до Лівану,
– заявив президент Франції.
Кувейт і Катар
Руку допомоги Лівану простягнули й Кувейт із Катаром. Зокрема, емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані віддав розпорядження відправити туди партію польових госпіталів, передає Al Jazeera.
А Кувейт, зі свого боку, "невідкладну медичну допомогу для сприяння в ліквідації наслідків потужного вибуху, що пролунав у ліванській столиці", повідомляє Sky News Arabia.
Зауважимо, що раніше МОЗ Лівану попросило надати меддопомогу ВООЗ і Катар.
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Вибухи в Бейруті: основне
- Увечері 4 серпня у столиці Лівану Бейруті було чути потужний вибух в районі міського порту. В результаті постраждали тисячі людей, відомо про понад 60 загиблих.
- Вибуху передував невеликий приглушений звук, а через п'ять хвилин з'явився чорний і білий дим. Після пролунав надпотужний вибух, і в небо піднявся стовп червоного диму.
- Зрештою це викликало ударну хвилю, яка завдала величезної шкоди будівлям, розбивши вікна в різних частинах міста. Також є інформація, що хвиля від вибуху в Бейруті дійшла аж до Кіпру (250 кілометрів).
- Міністр охорони здоров'я Лівану заявив, що в порту Бейрута вибухнув корабель з піротехнікою. Пізніше очільник загальної безпеки Лівану повідомив, що це були інші вибухові речовини.
- Водночас представник армії Лівану заявив, що вибух стався в місці, куди роками звозили конфісковані вибухонебезпечні речовини. А у МВС Лівану кажуть, що вибухнула аміачна селітра, яку конфіскували ще 9 років тому.
- Наразі армія патрулює райони міста, які постраждали від вибухів у портовій зоні.
- Українських дипломатів та членів їхніх сімей серед жертв та потерпілих немає.