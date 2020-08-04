Вибухи в Бейруті: Зеленський висловив співчуття у зв'язку з трагедією
Володимир Зеленський заявив, що шокований наслідками масштабних вибухів у Бейруті. Український президент висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.
Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв, повідомив у твіттері Зеленський.
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Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих,
– написав президент.
Він також побажав якнайшвидшого одужання пораненим.
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