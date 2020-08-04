Взрывы в Бейруте: Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией
Владимир Зеленский заявил, что шокирован последствиями масштабных взрывов в Бейруте. Украинский президент выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Глубоко шокированый новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв, сообщил в твиттере Зеленский.
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Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших,
– написал президент.
Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Взрывы в Бейруте: что известно
- В столице Ливана 4 августа прогремели два мощных взрыва.
- Повреждены здания по всему городу в домах разбиты окна. Известно о по меньшей мере, 50 погибших, тысячи людей получили ранения.
- На месте работают экстренные службы.
- Взрыв был настолько мощным, что волна от него дошла до Кипра, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.
- Армия патрулирует районы города, пострадавших от взрывов в портовой зоне.
- Точная причина взрыва пока неизвестна. СМИ сообщают, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту. В МВД Ливана говорят, что взорвалась аммиачная селитра, которую конфисковали еще 9 лет назад.
- Украинских дипломатов и членов их семей среди жертв и пострадавших нет.
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