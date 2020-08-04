Владимир Зеленский заявил, что шокирован последствиями масштабных взрывов в Бейруте. Украинский президент выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Глубоко шокированый новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв, сообщил в твиттере Зеленский. Читайте также В Бейруте прогремели два мощных взрыва: последние новости, фото, видео Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших,

– написал президент. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым. Взрывы в Бейруте: что известно В столице Ливана 4 августа прогремели два мощных взрыва.

Повреждены здания по всему городу в домах разбиты окна. Известно о по меньшей мере, 50 погибших, тысячи людей получили ранения.

На месте работают экстренные службы.

Взрыв был настолько мощным, что волна от него дошла до Кипра, который расположен в 250 километрах от столицы Ливана.

Армия патрулирует районы города , пострадавших от взрывов в портовой зоне.

, пострадавших от взрывов в портовой зоне. Точная причина взрыва пока неизвестна. СМИ сообщают, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту. В МВД Ливана говорят, что взорвалась аммиачная селитра, которую конфисковали еще 9 лет назад.

пока неизвестна. СМИ сообщают, что речь идет о В МВД Ливана говорят, что которую конфисковали еще 9 лет назад. Украинских дипломатов и членов их семей среди жертв и пострадавших нет. Обратите внимание Взрыв в Бейруте: что там происходит сейчас – видео онлайн Глибоко шокований новинами про страшні вибухи в Бейруті та велику кількість жертв. Мої найглибші співчуття рідним і близьким загиблих. Я також щиро бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2020