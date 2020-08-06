Мощный взрыв в Северной Корее очевидцы сняли с территории Китая: видео
Масштабный взрыв зафиксировали на видео в одном из приграничных городов Северной Кореи (территория Китая расположена через реку). Различные СМИ пишут об от 5 до 15 погибших и десятках раненых, но никакой информации из официальных источников нет.
Об этом рассказали в Associated Press, они же обнародовали видео: там видно взрыв и сильный пожар. Видео сняли с территории Китая – в той части, где граница с КНДР проходит вдоль реки.
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Ни Китай, ни КНДР не комментировали инцидент. А вот СМИ Южной Кореи выяснили (от родственников людей, проживающих в КНДР), что взрыв произошел в жилом районе приграничного с Китаем города Хесан – взорвался якобы газ.
Пишут также, что многие люди травмированы и не менее 5 (или даже 15) погибли. Один из очевидцев, который бывал в Хесане, рассказал, что на месте взрыва расположены детский дом и туристический офис.
В AP заметили, что не смогли независимо подтвердить информацию южнокорейских СМИ.
Взрыв в Северной Корее: смотрите видео
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Взрыв произошел в городе Хесан на границе КНДР и Китая: смотрите расположение на карте