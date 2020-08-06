Масштабный взрыв зафиксировали на видео в одном из приграничных городов Северной Кореи (территория Китая расположена через реку). Различные СМИ пишут об от 5 до 15 погибших и десятках раненых, но никакой информации из официальных источников нет.

Об этом рассказали в Associated Press , они же обнародовали видео: там видно взрыв и сильный пожар. Видео сняли с территории Китая – в той части, где граница с КНДР проходит вдоль реки.

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Ни Китай, ни КНДР не комментировали инцидент. А вот СМИ Южной Кореи выяснили (от родственников людей, проживающих в КНДР), что взрыв произошел в жилом районе приграничного с Китаем города Хесан – взорвался якобы газ.

Пишут также, что многие люди травмированы и не менее 5 (или даже 15) погибли. Один из очевидцев, который бывал в Хесане, рассказал, что на месте взрыва расположены детский дом и туристический офис.

В AP заметили, что не смогли независимо подтвердить информацию южнокорейских СМИ.

Взрыв в Северной Корее: смотрите видео

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Странные взрывы зафиксированы на рынке в Объединенных Арабских Эмиратах, а теперь это ..

Взрыв зафиксирован в Хесане, Северная Корея.

Они сообщают о десятках смертей. Возникает недалеко от границы с Китаем.

Некоторые говорили, что август удивит меня. pic.twitter.com/ckygbyxDxp - TRAFFICOLOGO-1 (@ Traficologo1) 5 августа 2020 г.