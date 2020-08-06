Масштабний вибух зафіксували на відео в одному з прикордонних міст Північної Кореї (територія Китаю розташована через ріку). Різні ЗМІ пишуть про від 5 до 15 загиблих та десятки поранених, але жодної інформації з офіційних джерел немає.

Про це розповіли в Associated Press, вони ж оприлюднили відео: там видно вибух та сильну пожежу. Відео зняли з території Китаю – у тій частині, де кордон із КНДР пролягає уздовж річки.

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Ані Китай, ані КНДР не коментували інцидент. А от ЗМІ Південної Кореї з'ясували (від родичів людей, які мешкають у КНДР), що вибух стався в житловому районі прикордонного з Китаєм міста Хесан – вибухнув начебто газ.

Пишуть також, що багато людей травмовано і щонайменше 5 (або й 15) загинули. Один з очевидців, який бував у Хесані, розповів, що на місці вибуху розташовані дитячий будинок та туристичний офіс.

В AP зауважили, що не змогли незалежно підтвердити інформацію південнокорейських ЗМІ.

Вибух у Північній Кореї: дивіться відео

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Extrañas explosiones se registran en un mercado de Emiratos Árabes Unidos y ahora esto..

Una detonación se registra en Hyesan, Corea del Norte.

Reportan decenas de muertos. Ocurre cerca de la frontera con China.

Agosto sorpréndeme, decían algunos. pic.twitter.com/ckygbyxDxp — TRAFICOLOGO-1 (@Traficologo1) August 5, 2020

Вибух стався у місті Хесан на кордоні КНДР та Китаю: дивіться розташування на карті