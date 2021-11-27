Мощный взрыв на Николаевщине: медики подтвердили гибель женщины

В результате мощного взрыва в Новой Одессе Николаевской области погибла женщина. Она проживала в одной из квартир дома, в котором случился жуткий инцидент.

Ранее в квартире на 4 этаже здания спасатели нашли тело женщины без сознания. Медики констатировали ее смерть.

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По предварительной информации, на самом высоком этаже взорвался бытовой газ. Из-за этого полностью разрушены 2 квартиры на четвертом и пятом этажах. По состоянию на 16:46 спасатели продолжали демонтаж поврежденных элементов конструкций дома. Для этого используют тяжелую технику – кран.

Жителей эвакуировали, есть пострадавшие

Всего из подъезда пришлось эвакуировать 50 человек. В результате взрыва пострадали не менее 3 жителей дома. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. У одного из пострадавших предварительно диагностировали перелом руки и повреждение позвоночника, еще двое находятся в состоянии шока.

Последствия взрыва в Новой Одессе / Фото ГСЧС

С жильцами работают психологи

Местные власти оказывают помощь пострадавшим жителям дома. Сейчас решают, где их временно расселить. Возле дома организовали работу штаба по ликвидации последствий происшествия. Правоохранители сообщили, что на место также прибыли полицейские кинологи. Вместе со служебной собакой они тщательно обследуют дом и ищут пострадавших. Психологическая служба общается с жильцами дома и родственниками пострадавших.