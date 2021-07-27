Мощный взрыв прогремел в Германии на заводе Bayer: фото, видео
Источник:Полиция Кельна
В немецком Леверкузене на территории промышленного парка Chempark 27 июля прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел на одном из заводов Bayer.
Весь город оказался в черном дыму
Часть завода загорелась около 9:30. Местным жителям рекомендуют не открывать окна и двери, поскольку все небо оказалось в черном густом дыму.
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Большое разрушение в районе Леверкузена. Из-за масштабной ситуации автомагистрали следует закрыть,
– заявила немецкая полиция.
Так, автостраду А1 в районе Леверкузена закрыли в обе стороны.
Сейчас причина взрыва на химическом заводе неизвестна. На месте происшествия работают пожарные и авиация.
В социальных сетях местные жители поделилась видео и фотографиями взрыва. На кадрах видно огромное облако дыма, которая поднимается высоко в небо. На фоне слышно, что в городе раздаются сирены.
В Германии прогремел взрыв на химическом заводе / Фото с твиттера Fernwehyvi
Смотрите видео с места взрыва в Германии:
На заводе Bayer произошел сильный взрыв: видео
Федеральное управление по вопросам ликвидации последствий катастроф и гражданской защиты объявило чрезвычайный уровень опасности для пострадавшего района вокруг города.
Есть ли пострадавшие
Известно, что в результате взрыва пострадали люди. Однако количество пострадавших и их состояние не уточняется, пишет DW.
Что известно о Bayer
Акционерное общество основали в Германии в 1963 году. Штаб-квартира расположена в Леверкузене. Бренд занимается производством пластмасс, лекарств, средств защиты растений, и красок. Сотрудники Bayer изобрели аспирин и героин.
Концерн состоит из более 350 компаний по всему миру. В Украине Bayer начал работу с 1992 года.
Источник: Википедия