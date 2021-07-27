Мощный взрыв прогремел в Германии на заводе Bayer: фото, видео

В немецком Леверкузене на территории промышленного парка Chempark 27 июля прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел на одном из заводов Bayer.

Весь город оказался в черном дыму

Часть завода загорелась около 9:30. Местным жителям рекомендуют не открывать окна и двери, поскольку все небо оказалось в черном густом дыму.

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Большое разрушение в районе Леверкузена. Из-за масштабной ситуации автомагистрали следует закрыть,

– заявила немецкая полиция.

Так, автостраду А1 в районе Леверкузена закрыли в обе стороны.

Сейчас причина взрыва на химическом заводе неизвестна. На месте происшествия работают пожарные и авиация.

В социальных сетях местные жители поделилась видео и фотографиями взрыва. На кадрах видно огромное облако дыма, которая поднимается высоко в небо. На фоне слышно, что в городе раздаются сирены.



В Германии прогремел взрыв на химическом заводе / Фото с твиттера Fernwehyvi

Смотрите видео с места взрыва в Германии:

На заводе Bayer произошел сильный взрыв: видео​

Федеральное управление по вопросам ликвидации последствий катастроф и гражданской защиты объявило чрезвычайный уровень опасности для пострадавшего района вокруг города.

Есть ли пострадавшие

Известно, что в результате взрыва пострадали люди. Однако количество пострадавших и их состояние не уточняется, пишет DW.