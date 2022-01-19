Мощный взрыв раздался в Турции: загорелся нефтепровод из Ирака
Источник:IHA
Взрыв 18 января прогремел около города Кахраманмараш в Турции. Как пишут местные журналисты, пострадал нефтепровод Киркук – Джейхан.
Его обслуживает государственный трубопроводный оператор Botas. Дальше начался пожар, огонь перекинулся на шоссе.
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Взрыв в Турции 18 января произошел на нефтепроводе из Ирака
18 января возле города Кахраманмараш в юго-востоке Турции произошел взрыв на нефтепроводе Киркук – Джейхан государственного оператора Botas ("Боташ"). Начался большой пожар, огонь перекинулся на дорогу.
Тем временем движение нефти в трубах остановили – чтобы последствия не были хуже. О причинах взрыва пока ничего не известно.
Daily Sabah пишет, что трубопровод Киркук – Джейхан ранее атаковали террористы из Курдистана и Исламского государства. Однако официально никто не указывал, что случай 18 января с ними связан.
Мэр Кахраманмараша Хайреттин Гюнгор заверил, что никто из-за инцидента не погиб. Но количество пострадавших не назвал. По его же словам, огонь пытаются преодолеть два десятка пожарных автомобилей.Справка: трубопровод Киркук – Джейхан прокачивает нефть из Киркукского месторождения в Ираке в турецкий Джейхан. Его протяженность – 970 километров, ежедневно по нему проходит до 600 тысяч баррелей нефти. Для Ирака – это самая большая линия экспорта сырой нефти.
Обратите внимание:
- Буквально на днях, 17 января, в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) прогремел взрыв и вспыхнул пожар на нефтяных танкерах и в аэропорту.
- Также в 2021 году большие взрывы происходили на нефтепроводе в Иране и на нефтяной платформе в Мексиканском заливе.
О другом взрыве в Эмиратах (летом в Дубае) – смотрите видео