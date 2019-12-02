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      Мощный шторм накрыл Кирилловку: видео последствий непогоды

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      Мощный шторм накрыл Кирилловку / 24 канал

      Известный курорт в Запорожской области страдает от непогоды. 22 ноября в Кирилловке зафиксировали мощные порывы ветра, впоследствии уровень воды на Федотовой косе значительно повысился.

      В первый день зимы Кирилловку вновь накрыл шторм. Он затопил более 40 баз отдыха. На некоторых участках дорог уровень поды поднялся до 15-ти метров.

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      В сети появилось видео последствий шторма. Как сообщили в ГСЧС Запорожской области, подобные ситуации ежегодно возникают в прибрежной зоне и связаны со сменой циклонов и сильными порывами ветра.

      Смотрите видео: последствия непогоды в Кирилловке

      Преимущественно базы отдыха строятся на сваях, чтобы обезопасить здания от проникновения морской воды внутрь. Однако те, кто этого не сделали – не повезло.

      Смотрите видео: мощный шторм накрыл Кирилловку

      К слову, в 2018 году курортную Кирилловку накрыл сильный шторм. На юге Запорожской области море затопило прибрежные села, под водой оказались 40 баз отдыха на Федотовой Косе в Кирилловке.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Стихийный бедствия Непогода в Украине ГСЧС
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