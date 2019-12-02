Потужний шторм накрив Кирилівку: відео наслідків негоди

Відомий курорт у Запорізькій області потерпає від негоди. 22 листопада у Кирилівці зафіксували потужні пориви вітру, згодом рівень води на Федотовій косі значно підвищився.

У перший день зими Кирилівку знов накрив шторм. Він затопив понад 40 баз відпочинку.

Важливо! Шторм в Азовському морі: рятувальники евакуюють людей з острова Бірючий – вражаюче відео

У мережі з'явилось відео наслідків шторму. Як повідомили ДСНС Запорізької області, подібні ситуації щорічно виникають у прибережній зоні та пов'язані зі зміною циклонів і сильними поривами вітру.

Дивіться відео: наслідки негоди у Кирилівці

Переважно бази відпочинку будуються на палях, аби убезпечити будівлі від проникання морської води всередину. Однак ті, хто цього не зробили – не пощастило.

Дивіться відео: потужний шторм накрив Кирилівку

До слова, 2018 року курортну Кирилівку накрив сильний шторм. На півдні Запорізької області море затопило прибережні села, під водою опинились 40 баз відпочинку на Федотовій Косі та в Кирилівці.