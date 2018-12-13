"Мощный сигнал от ЕС": Волкер прокомментировал продление санкций против РФ
Спецпредставитель США Курт Волкер назвал мощным сигналом решение ЕС еще на полгода продлить экономические санкции против России.
Спецпредставитель США обратился к России с призывом серьезно отнестись к выполнению минских соглашений. Соответствующее заявление появилось в его Twitter.
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Мощный сигнал от ЕС, что Россия серьезно должна отнестись к выполнению Минских соглашений и сделать выбор в пользу мира в Украине,
– написал Волкер.
Добавим, что 13 декабря президент Европейского совета Дональд Туск заявил о продлении экономических санкций против России. Аргументировал он это тем, что в ЕС не увидели прогресса по минских договоренностях.
Известно, что экономические санкции против РФ продлили на полгода. Действие текущих ограничений заканчивалось 31 декабря 2018 года.
Отметим, что всего в нынешнем списке санкций – около 200 граждан РФ и организаций, которые занимаются различной деятельностью в Крыму и в фейковых "ДНР" и "ЛНР".