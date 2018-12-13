"Потужний сигнал від ЄС": Волкер прокоментував продовження санкцій проти РФ

Спецпредставник США Курт Волкер назвав потужним сигналом рішення ЄС ще на півроку продовжити економічні санкції проти Росії.

Спецпредставник США звернувся до Росії із закликом серйозно поставитися до виконання мінських угод. Відповідна заява з'явилась у його Twitter.

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Потужний сигнал від ЄС, що Росія має серйозно поставитися до виконання Мінських угод та зробити вибір на користь миру в Україні,

– написав Волкер.

Додамо, що 13 грудня президент Європейської ради Дональд Туск заявив про продовження економічних санкцій проти Росії. Аргументував він це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях.

Strong signal from the EU that Russia needs to get serious about implementing Minsk agreements and choosing #peace4Ukraine. https://t.co/lnt5WL8U92 — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 13 декабря 2018 г.

Відомо, що економічні санкції проти РФ продовжили на півроку. Дія поточних обмежень стікала 31 грудня 2018 року.

Зазначимо, що всього у теперішньому списку санкцій – близько 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в Криму і у фейкових "ДНР" та "ЛНР".