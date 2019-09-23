Мощный тайфун Тапа добрался до Южной Кореи: есть погибшие – фото, видео

Тайфун Тапа, который накануне всколыхнул Японию, добрался к берегам Южной Кореи. Из-за разгула стихии без света осталось почти 30 тысяч домов. По меньшей мере один человек погиб, еще 25 – ранены.

Тайфун принес с собой сильные ливни и ветер, сообщает местное издание Сhosun.

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По данным СМИ, в портовом городе Пусан из-за обрушения двухэтажного дома погибла 72-летняя женщина.

А в городе Мокпхо 55-летняя получила серьезные травмы: из-за сильного ветра на нее упала часть стены одной из местных церквей.

В некоторых регионах страны выпало до семи сантиметров осадков. Скорость ветра местами достигает почти 130 километров в час. В 11 аэропортах страны отменили более 250 рейсов.



Тайфун Тапа в Южной Корее



Південну Корею сколихнув потужний тайфун



Последствия стихийного бедствия в Южной Корее

Отметим, что накануне тайфун "Тапа" свирепствовал в Японии. Там обошлось без смертей, по меньшей мере 30 человек получили травмы.

Тайфун Тапа в Японии и Южной Корее: смотрите видео