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      Потужний тайфун Тапа дістався до Південної Кореї: є загиблі – фото, відео

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      Тайфун Тапа у Південній Кореї
      Тайфун Тапа у Південній Кореї / en.yna.co.kr

      Тайфун Тапа, який напередодні сколихнув Японію, дістався берегів Південної Кореї. Через розгул стихії без світла лишилося майже 30 тисяч будинків. Щонайменше одна людина загинула, ще 25 – поранені.

      Тайфун приніс із собою сильні зливи та вітер, повідомляє місцеве видання Сhosun.

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      За даними ЗМІ, у портовому місті Пусан через обвалення двоповерхового будинку загинула 72-річна жінка.

      А у місті Мокпхо 55-річна отримала серйозні травми – через сильний вітер на неї впала частина стіни однієї з місцевих церков.


      У деяких регіонах країни випало до семи сантиметрів опадів. Швидкість вітру місцями сягає майже 130 кілометрів на годину. В 11 аеропортах країни скасували понад 250 рейсів.


      Тайфун Тапа у Південій Кореї


      Південну Корею сколихнув потужний тайфун


      Наслідки стихійного лиха в Південній Кореї

      Зазначимо, що напередодні тайфун "Тапа" лютував у Японії. Там минулося без смертей, щонайменше 30 людей отримали травми.

      Тайфун Тапа у Японії та Південній Кореї: дивіться відео

       

      blog_ava
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      Теги: Південна Корея Японія Стихійні лиха
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