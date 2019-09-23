Потужний тайфун Тапа дістався до Південної Кореї: є загиблі – фото, відео

Тайфун Тапа, який напередодні сколихнув Японію, дістався берегів Південної Кореї. Через розгул стихії без світла лишилося майже 30 тисяч будинків. Щонайменше одна людина загинула, ще 25 – поранені.

Тайфун приніс із собою сильні зливи та вітер, повідомляє місцеве видання Сhosun.

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За даними ЗМІ, у портовому місті Пусан через обвалення двоповерхового будинку загинула 72-річна жінка.

А у місті Мокпхо 55-річна отримала серйозні травми – через сильний вітер на неї впала частина стіни однієї з місцевих церков.



У деяких регіонах країни випало до семи сантиметрів опадів. Швидкість вітру місцями сягає майже 130 кілометрів на годину. В 11 аеропортах країни скасували понад 250 рейсів.



Тайфун Тапа у Південій Кореї



Південну Корею сколихнув потужний тайфун



Наслідки стихійного лиха в Південній Кореї

Зазначимо, що напередодні тайфун "Тапа" лютував у Японії. Там минулося без смертей, щонайменше 30 людей отримали травми.

Тайфун Тапа у Японії та Південній Кореї: дивіться відео