17:57
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Мощный взрыв в Болонье: появилась информация о пострадавших

191 Читати новину українською
Во время взрыва в Болонье пострадали 20 человек
Во время взрыва в Болонье пострадали 20 человек / Фото из Twitter

В результате мощного взрыва, прогремевшего 6 августа на трассе возле аэропорта в итальянском городе Болонья, пострадали по меньшей мере 20 человек.

6 августа около 15 часов на трассе произошел мощный взрыв в городе Болонья вблизи местного аэропорта.

Читайте также: В России на химкомбинате произошел взрыв: есть пострадавшие

По информации итальянских СМИ, многие люди получили ранения от обломков, которые разлетелись вокруг во время взрыва. Кроме того, в домах вблизи места инцидента разбиты окна и разрушен мост.

По предварительным данным, грузовик перевозил горючие вещества. После взрыва вспыхнул сильный пожар, который распространился на автомобили в дилерских центрах поблизости.

Из-за инцидента перекрыт участок автодороги A14, соединяющей Болонью c городом Таранто на юге Италии. В то же время, аэропорт при взрыве не пострадал, все службы работают по расписанию.

 

 

 

Теги: Полиция Взрыв
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Массовая перестрелка между полицией и членами наркокартеля произошла в Мексике: много убитых
 1 июля 2017 , 23:47
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук