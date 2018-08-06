Мощный взрыв в Болонье: появилась информация о пострадавших

В результате мощного взрыва, прогремевшего 6 августа на трассе возле аэропорта в итальянском городе Болонья, пострадали по меньшей мере 20 человек.

6 августа около 15 часов на трассе произошел мощный взрыв в городе Болонья вблизи местного аэропорта.

Читайте также: В России на химкомбинате произошел взрыв: есть пострадавшие

По информации итальянских СМИ, многие люди получили ранения от обломков, которые разлетелись вокруг во время взрыва. Кроме того, в домах вблизи места инцидента разбиты окна и разрушен мост.

По предварительным данным, грузовик перевозил горючие вещества. После взрыва вспыхнул сильный пожар, который распространился на автомобили в дилерских центрах поблизости.

Из-за инцидента перекрыт участок автодороги A14, соединяющей Болонью c городом Таранто на юге Италии. В то же время, аэропорт при взрыве не пострадал, все службы работают по расписанию.