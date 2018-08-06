Потужний вибух у Болоньї: з'явилась інформація про постраждалих

У результаті потужного вибуху, що прогримів 6 серпня на трасі поблизу аеропорту в італійському місті Болонья, постраждали щонайменше 20 людей.

6 серпня близько 15 години на трасі стався потужний вибух в місті Болонья поблизу місцевого аеропорту.

Читайте також: В Росії на хімкомбінаті стався вибух: є потерпілі

За інформацією італійських ЗМІ, багато людей отримали поранення від уламків, які розлетілися довкола під час вибуху. Окрім того у будинках поблизу місця інциденту розбиті вікна та зруйновано міст.

За попередніми даними, вантажівка перевозила горючі речовини. Після вибуху спалахнула сильна пожежа, що поширилася на автомобілі в дилерських центрах поблизу.

Через інцидент перекрита ділянка автодороги A14, що з'єднує Болонью c містом Таранто на півдні Італії. Водночас, аеропорт під час вибуху не постраждав, всі служби працюють за розкладом.