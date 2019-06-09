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      Москаль вышел из "Европейской Солидарности" Порошенко: фото документа

      95 Читати новину українською
      Геннадий Москаль
      Геннадий Москаль / PMG.ua

      Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль вышел из партии "Европейская Солидарность", лидером которой является пятый украинский президент Петр Порошенко.

      Соответствующее заявление Москаль написал еще в пятницу, 7 июня. Фото документа глава Закарпатской ОГА разместил на своем сайте.

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      Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность",
      – говорится в заявлении.

      Отметим, что Геннадий Москаль сразу после президентских выборов, 23 апреля, написал заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации по собственному желанию.

      Москаль вихід з партії
      Заявление Москаля о выходе из партии "Европейская Солидарность" Порошенко

      Что известно про Геннадия Москаля?

      Украинский политик и юрист, генерал-лейтенант милиции, кандидат юридических наук, доцент. Был заместителем главы МВД, возглавлял милицию Крыма (задолго до аннексии), милицию Днепропетровщины и Закарпатья. Впервые возглавил Закарпатскую ОГА в 2001 году.

      Далее был председателем Госкомитета по делам национальностей и миграции. Возглавлял Луганскую ОГА в 2005-2006 годах. Затем стал постоянным представителем президента в Крыму, а затем – заместителем председателя СБУ.

      Несколько раз был народным депутатом – от "Нашей Украины – Народной Самообороны" и фракции партии "Батькивщина". В парламенте был заместителем председателя комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

      В сентябре 2014 года вновь возглавил Луганщину – но уже областную военно-гражданскую администрацию. С 15 июля 2015 года – снова председатель Закарпатской ОГА.

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      Теги: Новости Закарпатья Петр Порошенко Европейская солидарность Геннадий Москаль Новости Украины Новости политики
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