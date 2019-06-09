Появятся ли в партии Порошенко новые лица: комментарий эксперта

На парламентских выборах 2019 не все партии смогут попасть в Верховную Раду. Однако, соцопросы показывают, что среди пятерки лидеров – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос". И хотя, партия Порошенко обещала ввести в список новые лица. Пока их не видно.

Такое мнение высказал политический эксперт Алексей Минаков в прямом эфире 24 канала.

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Почему партия Порошенко решила сменить название и будут ли там новые люди?

Как отметил эксперт, полное название партии все-таки "Блок Петра Порошенко", но партия убрала именно имя и фамилию пятого президента.

Почему? Потому что у него был высокий антирейтинг. Поэтому это название убрали и показали новое – опять со своим курсом на ЕС и НАТО. Но если посмотреть внимательно на съезд партии, который состоялся на этой неделе, то каких-то новых лиц мы там не увидели,

– отметил Минаков.

Он добавил, что несмотря на заявления обновить состав партии, мы все равно не увидим ни одного нового лица, наоборот – действующие чиновники как раз присутствовали на этом съезде.



Петр Порошенко на съезд партии "Европейская солидарность"

Поможет ли смена названия партии "Европейская солидарность" пройти в парламент? По словам эксперта, рейтинг этой партии держится на личности Петра Порошенко. "Но они будут иметь около 10% – это их "потолок", выше которого им будет трудно прыгнуть", – добавил Минаков.

Пойдет в парламент сам Петр Порошенко? Как рассказал эксперт, это вопрос сейчас активно обсуждается. "Советники рекомендуют Порошенко быть духовным наставником, но не иметь места в списке. Ведь он был на высокой должности президента, где выше уже некуда, а кнопкодавство в парламенте нельзя сопоставить с такой должностью", – сказал Минаков.

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Почему у партии "Слуга народа" такие большие рейтинги?

Успех этой партии объясняется очень просто – в Украине все партии "вождисткого типа". То есть мы оцениваем партии не по тем людям, кто является членом этой политсилы, а кто ее возглавляет. Поэтому собственно этим объясняется такой высокий рейтинг партии, потому что люди доверяют Владимиру Зеленскому. Видно, что для общества в принципе не имеет значения, кто вообще в эту партию входит,

– отметил эксперт.

Почему у партии "Голос" Вакарчука тоже высокие рейтинги

Минаков заверил, что сегодня стала известна "горячая" новость – шоумен Сергей Притула присоединился к партии "Голос" и будет тридцатым номером в списке. "Очевидно, что это очень мощное медийное лицо, которое усилит рейтинг партии. Если до этого "Голосу" прогнозировали 5%, то после заявления Притулы рейтинг партии, вероятно, увеличится", – добавил эксперт.



Какие партии проходят в Раду и какой у них рейтинг – инфографика