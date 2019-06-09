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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ

      Чи з'являться у партії Порошенка нові обличчя: коментар експерта

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      На парламентських виборах 2019 року не всі партії зможуть потрапити до Верховної Ради. Проте, соцопитування показують, що серед п'ятірки лідерів – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос". І хоч, партія Порошенка обіцяла ввести до списку нові обличчя. наразі їх не видно.

      Таку думку висловив політичний експерт Олексій Мінаков у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: "Європейська Солідарність" Порошенка: оновлення чи лише імітація змін

      Чому партія Порошенка вирішила змінити назву та чи будуть там нові люди?

      Як наголосив експерт, повна назва партії все-таки "Блок Петра Порошенка", але партія прибрала саме ім'я та прізвище п’ятого президента.

      Чому? Тому що в нього був високий антирейтинг. Тому цю назву прибрали і показали нову – знову зі своїм курсом на ЄС та НАТО. Але якщо подивися уважно на з'їзд партії, який відбувся цього тижня, то якихось нових облич ми там не побачили,
      – наголосив Мінаков.

      Він додав, що попри заяви оновити склад партії, ми все одно не побачив жодного нового обличчя, навпаки – чинні можновладці якраз були присутні на цьому з'їзді.

      Петро Порошенко на з'їзд партії
      Петро Порошенко на з'їзд партії "Європейська солідарність"

      Чи допоможе зміна назви партії "Європейська солідарність" пройти до парламенту? За словами експерта, рейтинг цієї партії тримається на особистості Петра Порошенка. "Але вони матимуть близько 10% – це їхній "потолок", вище якого їм буде важко стрибнути", – додав Мінаков.

      Чи піде в парламент сам Петро Порошенко? Як розповів експерт, це питання наразі активно обговорюється. "Радники рекомендують Порошенку бути духовним наставником, але не мати місце в списку. Адже він був на високій посаді президента, де вище вже немає куди, а кнопкодавство в парламенті не можна співставити з такою посадою", – відповів Мінаков.

      Читайте також: Партія "Самопоміч" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

      Чому партія "Слуга народу" має такі великі рейтинги?

      Успіх цієї партії пояснюється дуже просто – в Україні всі парті "вождиського типу". Тобто ми оцінюємо партії не за тими людьми, хто є членом цієї політсили, а хто її очолює. Тому власне цим пояснюється такий високий рейтинг партії, бо люди довіряють Володимиру Зеленському. Видно, що для суспільства в принципі не має значення, хто взагалі до цієї партії входить,
      – наголосив експерт.

      Чому партія "Голос" Вакарчука теж має високі рейтинги

      Мінаков запевнив, що сьогодні стало відомо "гарячу" новину – шоумен Сергій Притула долучився до партії "Голос" і буде 30-им номером у списку. "Очевидно, що це дуже потужне медійне обличчя, яке підсилить рейтинг партії. Якщо до цього "Голосу" прогнозували 5%, то після заяви Притули рейтинг партії, ймовірно, збільшиться", – додав експерт.

      Які партії проходять у Раду та який у них рейтинг – інфографіка
      Які партії проходять у Раду та який у них рейтинг – інфографіка

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Європейська солідарність Партія Голос Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Слуга народу Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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