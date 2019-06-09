Москаль вийшов із "Європейської Солідарності" Порошенка: фото документа

Очільник Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль вийшов із партії "Європейська Солідарність", лідером якої є п'ятий український президент Петро Порошенко.

Відповідну заяву Москаль написав ще у п'ятницю, 7 червня. Фото документа очільник Закарпатської ОДА розмістив на своєму сайті.

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Прошу припинити моє членство в політичній партії Блок Петра Порошенка "Солідарність". Також повідомляю, що складаю з себе повноваження голови Закарпатської територіальної організації політичної партії Блок Петра Порошенка "Солідарність",

– мовиться у заяві.

Зазначимо, що Геннадій Москаль відразу після президентських виборів, 23 квітня, написав заяву про звільнення з посади голови Закарпатської облдержадміністрації за власним бажанням.



Заява Москаля про вихід із партії "Європейська Солідарність" Порошенка

Що відомо про Геннадія Москаля?

Український політик та правник, генерал-лейтенант міліції, кандидат юридичних наук, доцент. Був заступником голови МВС, очолював міліцію Криму (задовго до анексії), міліцію Дніпропетровщини та Закарпаття. Вперше очолив Закарпатську ОДА у 2001 році.

Далі був головою Держкомітету у справах національностей та міграції. Очолював Луганську ОДА у 2005-2006 роках. Потім став постійним представником президента у Криму, а після цього – заступником голови СБУ.

Кілька разів був народним депутатом – від "Нашої України – Народної Самооборони" та фракції партії "Батьківщина". У парламенті був заступником голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

У вересні 2014 року знову очолив Луганщину – але вже обласну військово-цивільну адміністрацію. З 15 липня 2015 року – знову голова Закарпатської ОДА.