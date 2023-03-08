Москалькова обнародовала список военных Украины, которых "не хотели менять": реакция Киева

Уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова заявила, что Украина не хотела обменивать 70 своих солдат. Она обнародовала список бойцов.

Москалькаова утверждает, что Украина и Россия договорились обменять 160 на 160 человек, но впоследствии количество людей на обмен якобы уменьшилось до 90. Россиянка обвиняет в этом Украину.

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Реакция Украины

В Координационном штабе по обращению с военнопленными подчеркнули, что Украина всегда забирает всех, кого Россия предлагает: и военных, и гражданских.

Обмбудсменка не является субъектом переговоров при обмене. Несмотря на это, Москалькова в очередной раз озвучивает тезисы, нужные россиянам для расшатывания украинского общества. Цель таких упреков – оправдать перед россиянами медленный процесс обмена. То есть устами Москальковой говорит российское ИПСО.

В списке есть военные, которых вернули

Москалькова обнародовала список военнослужащих. Однако там есть защитники, освобожденные из плена.

Это свидетельствует о некомпетентности так называемого "омбудсмена" и отсутствии владения ситуацией. Такие провокации с российской стороны происходят уже не в первый раз,

– отметили в Штабе.