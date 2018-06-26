Москалькову не пустили в Лукьяновское СИЗО на встречу с Одинцовым

Уполномоченного по правам человека России Татьяну Москалькову не впустили на территорию Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находится "крымский дезертир" Максим Одинцов.

Об этом Москалькова сообщила журналистам в Киеве, передает корреспондент 24 канала.

Читайте также: В Кремле сделали важное заявление о помиловании Сенцова

Как объяснила российская омбудвумен ее не пустили на свидание с Одинцовым "из-за недостатка" документов. По ее словам, не хватало разрешения от Минюста, которое запросят сегодня.

Москалькову не пустили в Лукьяновское СИЗО

Кроме Москальковой, к Одинцову не пропустили консула России в Украине.

Омбудсмен РФ отметила, что Россия считает "крымского дезертира" Максима Одинцова гражданином РФ.

Омбудсвумен РФ у Києві pic.twitter.com/QDS2VZsKQa — 24 канал (@24tvua) 26 червня 2018 р.

По словам омбудсмена, российского консула также не пускают к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому и координатору организации "Волонтеры Победы" в аннексированном Крыму, представительнице президента России Елене Одновол.

Ранее во вторник Москалькова встретилась с экипажем российского судна "Норд", которое задержали в Азовском море.

21 июня Президент Украины Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москалькова.