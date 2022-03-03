На Московщине совершенно не понимают реальную Украину

Свидетельство тому – упоминание Януковича как фигуры, которую серьезно можно куда-то "продвигать".

Сцикливый Витя

Хотя ясно, что любой страус Януковича и его же земляной заяц имеет больший политический вес, чем сам "Сцикливый Витя".

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Нет, может, это Бункерный Дед придумал такую интересную казнь для Януковича: объявить его президентом, а потом во главе ДРГ направить его "отвоевывать" правительственный квартал Киева?

Но тогда его пришлось бы посадить на цепь и снабдить памперсами.

Шизофреники на марше

С другой стороны, кто у них информаторы из Украины? Разные шизофреники типа Дугина, Московский патриархат и отработанные украинские политики типа Азарова и Медведчука.

Все они сами Украину никогда не понимали.

Если бы еще их жалкая тупость и некомпетентность не приводила к таким разрушительным последствиям.

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